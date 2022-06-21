Кучеров превзошёл достижение Кейна и Кросби в финалах плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы».



Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, что позволило ему выйти на первое место среди действующих игроков по матчам с 2+ очками в финальных сериях розыгрышей Кубка Стэнли. Для россиянина это седьмой такой матч. Он обогнал Сидни Кросби и Патрика Кейна, у которых по шесть таких матчей в копилке.



Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».



В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».