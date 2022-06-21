Кучеров и Макар делят третье место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2022 со счётом 6:2. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена».



В прошедшем матче результативные баллы набрали российский форвард «молний» Никита Кучеров, отдавший две голевые передачи, а также защитник «лавин» Кейл Макар, также отметившийся двумя результативными пасами.



28-летний россиянин и 23-летний канадец делят третье место в списке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ, заработав по 26 баллов. Оба игрока забросили по семь шайб и отдали 19 голевых передач. Первые два места занимают форварды вылетевшего из розыгрыша «Эдмонтон Ойлерз» — Коннор Макдэвид (33 очка, 10+23) и Леон Драйзайтль (32, 7+25).