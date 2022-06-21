«Ак Барс» показал план подготовки клуба к предстоящему сезону КХЛ

Стал известен план подготовки казанского «Ак Барса» к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.



10-11 июля хоккеисты прибудут в Казань, а затем пройдут медицинский осмотр в течение трёх дней. С 15 июля по 5 августа «Ак Барс» проведёт тренировки в Казани, 6 и 7 августа — контрольные встречи с «Нефтяником» и «Нефтехимиком» соответственно. С 8 по 13 августа казанцы продолжат тренировки дома, а 14-го и 15-го в Москве сыграют товарищеские матчи со «Спартаком».



С 16 по 25 августа «Ак Барс» будет готовиться в Казани к Кубку TANECO, который состоится с 26 по 29 августа (также сыграют «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Нефтехимик»). После турнира казанцы продолжат подготовку к регулярному сезону КХЛ, который стартует 1 сентября.