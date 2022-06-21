Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Просветов рассказал об отношении экс-игрока «Сибири» Сятери к клубу после выезда из России

Просветов рассказал об отношении экс-игрока «Сибири» Сятери к клубу после выезда из России
Комментарии

Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал о встрече с бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери. Финн покинул новосибирскую команду в ходе плей-офф КХЛ и подписал контракт с «койотам».

«Успел пересечься с Харри Сятери после того, как он весной расторг контракт с «Сибирью» и приехал в «Аризону». Первую неделю я ещё был в первой команде, играл свою третью встречу. И Сятери уже был в составе, адаптировался к часовым поясам.

Обсуждал ли с ним отъезд его и других финнов из России после 24 февраля? Я на эту тему с ним не разговаривал. Единственное — он очень нахваливал Сибирь. И город, и команду, и болельщиков. И вообще говорил, что ему нравилось играть в «Сибири». Не знаю, вернётся он в следующем сезоне или нет. Он мне об этом не говорил, а я и не интересовался», — приводят слова Просветова «Известия».

Новость по теме
Кирилл Капризов рассказал, как отреагировал на ситуацию на Украине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022