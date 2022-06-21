Просветов рассказал об отношении экс-игрока «Сибири» Сятери к клубу после выезда из России

Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал о встрече с бывшим вратарём «Сибири» Харри Сятери. Финн покинул новосибирскую команду в ходе плей-офф КХЛ и подписал контракт с «койотам».
«Успел пересечься с Харри Сятери после того, как он весной расторг контракт с «Сибирью» и приехал в «Аризону». Первую неделю я ещё был в первой команде, играл свою третью встречу. И Сятери уже был в составе, адаптировался к часовым поясам.
Обсуждал ли с ним отъезд его и других финнов из России после 24 февраля? Я на эту тему с ним не разговаривал. Единственное — он очень нахваливал Сибирь. И город, и команду, и болельщиков. И вообще говорил, что ему нравилось играть в «Сибири». Не знаю, вернётся он в следующем сезоне или нет. Он мне об этом не говорил, а я и не интересовался», — приводят слова Просветова «Известия».
- 21 июня 2022
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