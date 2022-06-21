«Подлый приём». Американский журналист высказался о нарушении на Кучерове

Корреспондент американского издания Clutch Points Тристин Маккинстри прокомментировал нарушение канадского защитника «Колорадо Эвеланш» Девона Тэйвза на российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.



«В третьем периоде Кучеров принял на себя подлый приём в исполнении защитника «Колорадо» Девона Тэйвза. В тот момент, когда к Никите приблизился Тэйвз, россиянин находился к нему спиной, поэтому должным образом сложиться в момент контакта не смог», — приводит слова Маккинстри Clutch Points.

В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.