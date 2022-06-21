Тренер «Тампы» ответил на вопрос, сыграет ли Кучеров после травмы в 4-м матче финала КС

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, сможет ли российский нападающий команды Никита Кучеров принять участие в четвёртой встрече финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» после травмы.



Как сообщает журналист Эллиотт Фридман в «твиттере», наставник «молний» считает, что Кучеров будет доступен к матчу. Кроме того, он добавил, что Брейден Пойнт вернётся в строй со дня на день, но едва ли сыграет в четвёртой встрече.



В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.



Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая встреча между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.