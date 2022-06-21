«Нефтехимик» подписал бывшего нападающего «Бостона»
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ХК «Нефтехимик» подписал соглашение с канадским нападающим Энтони Камара, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что контракт с 28-летним форвардом заключён на один сезон.
В 2011 году Камара был задрафтован «Бостон Брюинз» в третьем раунде под общим 81-м номером. Нападающий имеет огромный опыт игры в различных заокеанских и европейских лигах, включая шведский «ХВ-71», австрийский «Грац Найнти Найнерс» и немецкий «Изерлон Рустерс».
Отметим, что в прошедшем сезоне форвард выступал в составе чешского клуба «Динамо» Пардубице, набрав 38 (22+16) очков в 56 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
«Мы рады приветствовать Энтони в «стае» и желаем ему отличного сезона!» — говорится в сообщении.
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