«Спасибо и мне за мои блокшоты». Панарин поздравил Шестёркина с завоеванием «Везина Трофи»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обратился к соотечественнику и партнёру по команде Игорю Шестёркину, который выиграл «Везину Трофи», вручаемый лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге.

«Эй, Шести! Поздравляю, приятель! Продолжай в том же духе. Ты полностью заслужил эту награду. Cпасибо и мне за мои блокшоты, верно? Хорошего лета», — сказал Панарин.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал третьим россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, который выиграл «Везина Трофи». До него это удавалось сделать Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

Помимо этого, Шестёркин стал третьим голкипером в истории «Рейнджерс», которому удалось выиграть этот трофей.