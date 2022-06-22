Шестёркин: у «Рейнджерс» была очень хорошая команда, и мы заслужили сыграть в финале КС

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который выиграл «Везину Трофи», вручаемую лучшему голкиперу сезона в НХЛ, высказался о непопадании команды в финал Кубка Стэнли.

«Это так сложно, потому что у нас была очень хорошая команда, и мы заслужили сыграть в финале. Так что я думаю, что это был действительно хороший опыт для нас, и поэтому в следующем сезоне мы станем сильнее», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

В Кубке Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии со счётом 2-4.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» встречается с «Колорадо Эвеланш». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Третий матч между командами состоится 23 июня.