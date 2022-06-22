Третьяк поздравил Шестёркина с завоеванием награды «Везина Трофи»

Президент Федерации хоккея России, легендарный вратарь Владислав Третьяк прокомментировал завоевание российским голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным награды «Везина Трофи».



«Хотел бы поздравить Шестёркина с большим событием в жизни. Игорь держит марку российского вратарского искусства. Наши — молодцы. Василевский в прошлом году получил лучшего игрока плей-офф, а ранее выигрывал «Везину».



Очень тяжело завоевать «Везина Трофи», но ещё тяжелее получить награду во второй раз. Поэтому стабильности Шестёркину и успехов в следующем сезоне. И поздравления!» — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.



В розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестёркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9% отражённых бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.