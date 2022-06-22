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Ячанов считает, что Игорь Шестёркин заслужил награду самому ценному игроку НХЛ

Ячанов считает, что Игорь Шестёркин заслужил награду самому ценному игроку НХЛ
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Экс-голкипер «Ак Барса» и СКА Дмитрий Ячанов заявил, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заслужил награду самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги — «Харт Трофи». Напомним, приз получил нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

«Своей игрой Игорь заслужил «Харт Трофи». Видимо, решили не обижать Мэттьюса. Решили как-то разделить славу. Могу только предполагать, какие были причины отдать «Харт» Мэттьюсу. Игорь тоже заслужил. Ещё был Макдэвид. Все имена заслуживают внимания и оценки. Может быть, жюри монетку кидали. Не знаю, как выбирали. Думаю, в этом сезоне было тяжело выбрать, кто лучший», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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