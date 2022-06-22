Ячанов считает, что Игорь Шестёркин заслужил награду самому ценному игроку НХЛ
Поделиться
Экс-голкипер «Ак Барса» и СКА Дмитрий Ячанов заявил, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заслужил награду самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги — «Харт Трофи». Напомним, приз получил нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
«Своей игрой Игорь заслужил «Харт Трофи». Видимо, решили не обижать Мэттьюса. Решили как-то разделить славу. Могу только предполагать, какие были причины отдать «Харт» Мэттьюсу. Игорь тоже заслужил. Ещё был Макдэвид. Все имена заслуживают внимания и оценки. Может быть, жюри монетку кидали. Не знаю, как выбирали. Думаю, в этом сезоне было тяжело выбрать, кто лучший», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
13:39
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:34
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
09:41
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
07:48
-
07:30
-
06:48
-
05:56
-
05:49
-
05:47
-
05:18
-
04:47
-
04:45
-
04:19
-
03:59
-
03:42
-
03:22
Партнерский контент