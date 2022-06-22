«Виннипег» готов обменять капитана команды Уилера
Поделиться
Форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер может покинуть клуб после открытия рынка свободных агентов, сообщает Daily Faceoff.
В контракте Уилера есть пункт о полном запрете на обмен, однако после 1 июля он потеряет силу и нападающий сможет предоставить список из пяти команд, в которые его можно будет обменять.
Американец – последний игрок в нынешнем составе «Виннипега», который выступал за клуб ещё до переезда из Атланты. В последние годы он был капитаном команды.
Контракт 35-летнего игрока с зарплатой $ 8,25 млн будет действовать ещё два года – до конца сезона-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате Уилер провёл 65 матчей, в которых набрал 60 (17+43) очков при показателе полезности «-15» и 36 минутах штрафа.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
20:10
-
19:40
-
19:05
-
18:46
-
18:20
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:10
-
16:58
-
16:20
-
15:56
-
15:24
-
14:32
-
13:39
-
13:19
-
13:16
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:34
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:36
-
11:13
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
09:41
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:32
Партнерский контент