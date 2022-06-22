«Виннипег» готов обменять капитана команды Уилера

Форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер может покинуть клуб после открытия рынка свободных агентов, сообщает Daily Faceoff.

В контракте Уилера есть пункт о полном запрете на обмен, однако после 1 июля он потеряет силу и нападающий сможет предоставить список из пяти команд, в которые его можно будет обменять.

Американец – последний игрок в нынешнем составе «Виннипега», который выступал за клуб ещё до переезда из Атланты. В последние годы он был капитаном команды.

Контракт 35-летнего игрока с зарплатой $ 8,25 млн будет действовать ещё два года – до конца сезона-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате Уилер провёл 65 матчей, в которых набрал 60 (17+43) очков при показателе полезности «-15» и 36 минутах штрафа.