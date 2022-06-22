Пол — о Василевском: у него нет выходных, он всегда сосредоточен
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ник Пол поделился мнением о партнёре по команде – российском вратаре Андрее Василевском.
«Он всё время сосредоточен. Он всегда настроен на игру. Вот что делает его таким хорошим вратарём. У него нет выходных. Он ко всему относится серьёзно. Потом, когда начнётся игра, вы это увидите», – приводит слова форварда официальный сайт «Тампы».
Василевский в текущем розыгрыше плей-офф провёл 20 матчей, одержал 13 побед, одна из них – сухая. В среднем за игру российский голкипер отражает 92% бросков и имеет коэффициент надёжности 2,57.
После трёх игр финала Кубка Стэнли счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртый матч пройдёт в Тампе на «Амали-Арене» 23 июня, начало – в 3:00 мск.
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