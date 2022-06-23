«Флорида» объявила о назначении Пола Мориса на пост главного тренера

55-летний канадский специалист Пол Морис стал главным тренером «Флориды Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Пол Морис проработал на должности главного тренера клубов НХЛ 24 сезона, он возглавлял «Хартфорд Уэйлерс»/«Каролина Харрикейнз» (1995-2004, 2008-2012), «Торонто Мэйпл Лифс» (2006-2008) и «Виннипег Джетс» (2013-2022). Он провёл 1684 игры в качестве наставника, что является четвёртым показателем в истории НХЛ. Его 775 побед в качестве главного тренера клубов НХЛ являются седьмым по величине показателем за всё время, и он является одним из трёх тренеров, одержавших не менее 300 побед в двух разных франшизах.
На международной арене Морис работал помощником главного тренера сборной Канады на чемпионате мира 2014 года и сборной Европы на Кубке Мира 2016 года, где его команда вышла в финал.
Вне НХЛ Морис работал главным тренером магнитогорского «Металлурга» в КХЛ в сезоне-2012/2013.
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