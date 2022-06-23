«Тампа» открыла счёт в игре с «Колорадо» уже спустя 36 секунд после стартового вбрасывания

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли – 2022, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0, уступая в серии – 1-2.

Счёт в матче был открыт уже спустя 36 секунд после стартового вбрасывания. Словацкий защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак отметился мощным щелчком из зоны круга вбрасываний, который отразил голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер, однако затем на добивании удачно удалось сыграть Энтони Чирелли, который и записал на свой счёт заброшенную шайбу. Также результативный пас у нападающего Алекса Киллорна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Чирелли эта заброшенная шайба стала третьей при пяти голевых передачах в 21 игре текущего плей-офф.