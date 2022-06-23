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Байрэм попал в перекладину в овертайме. Генменеджер «Колорадо» отпраздновал «взятие ворот»

Байрэм попал в перекладину в овертайме. Генменеджер «Колорадо» отпраздновал «взятие ворот»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 3:2 одержали гости, увеличив отставание в серии.

Интересный эпизод случился в овертайме. Канадский защитник гостей Боуэн Байрэм угодил в перекладину ворот Андрея Василевского. Генеральный менеджер команды уже проявил, присущие забитому голу эмоции, тогда как шайба не смогла пролететь мимо вратаря в сетку.

В овертайме исход матча решил Назем Кадри.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 25 июня и начнётся в 3:00 мск.

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятом месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.

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