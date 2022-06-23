Шат-аут Кочеткова помог «Чикаго» обыграть «Спрингфилд» в матче финальной серии АХЛ

Завершился третий матч серии плей-офф Американской хоккейной лиги, в котором «Спрингфилд Тандербердс» (фарм-клуб «Сент-Луис Блюз») принимал «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Каролины Харрикейнз»). Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:0. Счёт в серии 2-1 в пользу победителей этого матча.



Первый гол в матче забил Рихард Паник на 15-й минуте матча. Вторым отличился Иван Лодня на 27-й минуте, которому помог с пасом российский нападающий Василий Пономарёв. Третий гол на свой счёт записал Джайлен Чатфилд на 35-й минуте. А последнюю шайбу в матче забросил Стефан Ноусен за три минуты до конца матча.



Примечательно, что российский голкипер Пётр Кочетков не пропустил ни одной шайбы, совершив 36 сейвов. После игры он был признан первой звездой матча.

Напомним, именно «сухарь» Кочеткова в шестой игре серии со «Стоктон Хит» помог фарму «Каролины» выйти в финал Кубка Колдера.