Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, будет всего одна пауза на игры сборных
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Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали структуру проведения сезона-2022/2023, сообщает официальный сайт КХЛ.
15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.
Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина пройдёт с 1 марта по 29 апреля 2023 года.
В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ — 2022.
Планируется, что команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате. Это решение должно быть утверждено правлением КХЛ.
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