«Куньлунь» переведён в Западную конференцию КХЛ

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2022/2023 будет играть в Западной конференции КХЛ.

«Ранее правление КХЛ утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось клуба «Куньлунь Ред Стар», который переведён из Восточной в Западную конференцию, где займёт место в дивизионе Тарасова», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Последние два года китайская команда базировалась в подмосковных Мытищах из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В предстоящем сезоне «Куньлунь» также будет принимать своих соперников на «Арене Мытищи».

Напомним, КХЛ объявила, что новый сезон стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между обладателем и финалистом Кубка Гагарина – 2022 – ЦСКА и «Металлургом».