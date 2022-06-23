Тренер «Колорадо» высказался о возвращении Кадри после травмы

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал появление в составе вернувшегося после травмы Назема Кадри.
«Это финал Кубка Стэнли. Вы знаете, что он собирается выйти на лёд и выложиться полностью. И у него есть способность выигрывать матчи для вашей команды в такие моменты, как сейчас. Поэтому нет никаких сомнений, почему мы хотели, чтобы он был здесь.
Он был уверен в себе, мне понравилось, как он тренируется. Было очевидно, что нам нужен игрок такого уровня в составе», – приводит слова Беднара ESPN.
Кадри пропустил последние четыре матча из-за травмы, полученной в серии с «Эдмонтон Ойлерз». В первой же игре после возвращения форвард «Колорадо» забил победный гол в овертайме четвёртой встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сделав счёт в серии 3-1 в пользу «Эвеланш».
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