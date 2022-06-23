Сергачёв — об 1-3 в финале: игроки «Тампы» не могут позволить отчаянию проникнуть под кожу

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о поражении в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). «Молнии» уступают в серии – 1-3.
«Мы просто не можем позволить отчаянию проникнуть нам под кожу, не можем позволить себе играть с разочарованием. Нам просто нужно продолжать усердно трудиться и верить, что мы можем победить», – приводит слова Сергачёва The Athletic.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу во встрече со счётом 3:2 одержали гости, увеличив преимущество в серии – 3-1. «Тампа» пропустила в овертайме, когда судьи не разглядели шестого полевого игрока у «Колорадо».
Пятый матч пройдёт в Денвере 25 июня, начало – в 3:00 мск.
- 23 июня 2022
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