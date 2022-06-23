Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ с 600+ сейвами в трёх плей-офф подряд

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 35 сейвов в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», доведя свой общий показатель спасений в текущем плей-офф до показателя в 630 (в 21 встрече).
Благодаря этому страж ворот «молний» стал первым вратарём в истории розыгрышей Кубка Стэнли, кому удавалось совершать 600+ спасений в трёх розыгрышах плей-офф НХЛ подряд. В сезоне-2020/2021 Василевский отразил 655 бросков, а годом ранее, в плей-офф-2019/2020, россиянин установил свой личный рекорд, совершив 686 сейвов.
Лучшие серии прежде принадлежали легенде «Питтсбург Пингвинз» Марку-Андре Флёри и бывшему стражу ворот «Даллас Старз» Эду Белфуру, каждый из которых два плей-офф подряд отражал не менее 550 бросков. Голкипер «пингвинов» в сезоне-2007/2008 совершил 569 сейвов, в плей-офф-2008/2009 – 623 спасения. Вратарь «шерифов» в сезоне-1998/1999 отразил 574 броска, а через год – 606.
- 23 июня 2022
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