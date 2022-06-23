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Вратарь сборной Словакии Рыбар стал игроком «Спартака»

Вратарь сборной Словакии Рыбар стал игроком «Спартака»
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Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с вратарём Патриком Рыбаром, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с 28-летним голкипером рассчитано на один год.

В сезоне-2021/2022 Рыбар дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо». За «зубров» словак отыграл 26 матчей, в которых одержал 10 побед. В среднем Патрик отражал 90% бросков и имеет коэффициент надёжности 2,94.

В феврале 2022 года вратарь помог сборной Словакии добыть бронзовые медали Олимпийских игр, а также вошёл в символическую сборную ОИ-2022 и стал лучшим на турнире по проценту отражённых бросков (96,6%) и коэффициенту надёжности (0,86).

Таким образом, «Спартак» сформировал вратарскую бригаду на новый сезон, в которую вместе с Рыбаром входят Алексей Красиков и Андрей Сковронский.

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