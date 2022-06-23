Купер: мы пробились в третий финал Кубка, когда это сложно, когда правила против тебя

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в четвёртом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Я был частью некоторых душераздирающих поражений, которые выводили нас из игры, и был с группой игроков, которые просто сражаются, сражаются и сражаются. И они пробились в третий финал Кубка Стэнли подряд. В эпоху потолка зарплат, когда… Когда это сложно сделать, и когда правила направлены против тебя, потому что лига хочет равенства. И мне нравится это в лиге, это делает её ещё более сложной», – приводит слова Купера ESPN.

«Тампа» проиграла «Колорадо», пропустив решающий гол в овертайме. Перед взятием ворот судьи не усмотрели нарушение численного состава у «лавин».

Пятый матч пройдёт на льду «Эвеланш» в ночь с 24 на 25 июня, начало – в 3:00 мск.