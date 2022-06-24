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Василевский превзошёл достижение четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа

Василевский превзошёл достижение четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Общее количество сейвов вратаря «молний» в нынешнем плей-офф дошло до отметки в 630 (в 21 встрече). Василевский превзошёл личный рекорд четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа по количеству отражённых бросков в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Канадец в сезоне-1992/1993 сделал 601 сейв в 20 матчах. Тогда его «Монреаль Канадиенс» выиграл Кубок Стэнли.

Отметим, что в списке лучших вратарей по числу сейвов за плей-офф Руа занимал три строчки, с 26-й по 28-ю. Василевский побил все три результата канадца (601 в сезоне-1992/1993 и по 598 в сезоне-1995/1996 и плей-офф-1998/1999), а также достижения Эда Бельфура (606 в сезоне-1999/2000), Билла Рэнфорда (612 в сезоне-1989/1990), Бена Бишопа (616 в сезоне-2014/2015), Кэри Прайса (622 в сезоне-2020/2021), Марка-Андре Флёри (623 в сезоне-2008/2009) и Кори Кроуфорда (628 в сезоне-2012/2013). Теперь российский вратарь «Тампы» вышел на единоличное 20-е место. При этом Василевский ещё не добрался до своих лучших показателей (655 в сезоне-2020/2021 и 686 в сезоне-2019/2020).

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