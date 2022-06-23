The Hockey News о «Везине» Шестёркина: самый лёгкий выбор, какой только можно представить

Известное издание The Hockey News прокомментировало присуждение Игорю Шестёркину награды «Везина Трофи» — лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Это, пожалуй, самый лёгкий выбор, какой только можно представить. На церемонии вручения официальных индивидуальных наград НХЛ вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был назван обладателем «Везина Трофи» за ту невероятную работу, которую он проделал в ходе сезона.



Без него «Рейнджерс» наверняка не смогли бы добраться до финала конференции Кубка Стэнли. Шестёркин провёл на Манхэттене действительно неправдоподобную кампанию. Он стал лучшим голкипером в лиге по проценту отражённых бросков (93,5) и среднему количеству пропущенных за встречу голов (2,07), приведя при этом свой клуб к 36 победам в 53 встречах.



В формате «пять на пять» он и вовсе добился каких-то неправдоподобных цифр — 93,5% отведённых угроз.



Сезон-2021/2022 стал третьим для Шестёркина в НХЛ и первым полноценным, 82-матчевым. Учитывая то, что ему всего лишь 26, впереди его ждёт ещё много славных хоккейных лет и, вероятно, ещё по крайней мере одна «Везина Трофи» в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.