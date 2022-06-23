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The Athletic о спорном голе Кадри: были гораздо более вопиющие случаи, и это сходило с рук

The Athletic о спорном голе Кадри: были гораздо более вопиющие случаи, и это сходило с рук
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Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о спорном голе нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Реальность такова, что были гораздо более вопиющие ситуации, когда на площадке было больше игроков, чем положено. И эти моменты сходили командам с рук. Да и не то чтобы Кадри убежал в отрыв. Он вкатился в зону «Тампы» в ситуации «один на три».

Тем не менее «Лайтнинг» лучше забыть побыстрее об этом и о сомнительной природе этого матча, потому что Купер вёл себя так, как будто серия закончилась после этого матча.

Если они не оставят прошлое позади, серия закончится в субботу и игроки «Колорадо» поднимут Кубок лорда Стэнли», — цитирует Руссо The Athletic.

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