Тренер «Колорадо» — о спорном голе «Тампе»: не вижу ничего страшного. Так играют в хоккей

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о спорном голе, забитом его игроком Наземом Кадри в овертайме четвёртой встречи финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Лавины» забросили, когда на льду находилось шесть полевых хоккеистов.
«Я видел момент, и честно, я думаю, что там ничего не было. Мне кажется, что произошла обычная смена, которая происходит каждый второй раз в каждом матче.
Это часть игры. Хоккей — быстрая игра. Ты меняешься на лету, и всякое случается. Смотришь на эпизод, потом прокручиваешь его ещё один раз — и я уже несколько раз был готов увидеть то, о чём говорили многие, — двое ребят из «Тампы» в своей зоне также покидают лёд. Я насчитал семь игроков против шести. Вот так оно и было. Так и играют в хоккей. Я не вижу здесь нарушения или чего-либо в этом роде. На самом деле я не вижу здесь ничего страшного», — приводит слова Беднара журналист Майкл Трайкос в «Твиттере».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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