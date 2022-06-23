The Athletic не считает Сергея Фёдорова кандидатом на пост главного тренера «Детройта»

Авторитетное издание The Athletic составило список главных кандидатов на пост главного тренера «Детройт Ред Уингз». В топе не нашлось места для наставника ЦСКА Сергея Фёдорова, которого слухи активно связывали с «красными крыльями».
Всего издание представило пятерых кандидатов. Двое из них, Дерек Лалонд и Джефф Халперн, сейчас являются ассистентами главного тренера в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ещё два трудятся в АХЛ: наставник «Сиракьюз Кранч» Бенуа Гру и главный тренер «Чикаго Вулвз» Райан Варсофски. Последний кандидат — Барри Тротц, в минувшем сезоне возглавлявший «Нью-Йорк Айлендерс» и уволенный после непопадания в плей-офф.
Напомним, 30 апреля главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл покинул свой пост. Тогда активно ходили слухи о включении двоих российских тренеров, Сергея Фёдорова и Игоря Ларионова, в список кандидатов на пост главного тренера «красных крыльев».
Фёдоров, под чьим руководством ЦСКА во второй раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина, был признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в КХЛ.
- 23 июня 2022
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