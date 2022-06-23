Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic не считает Сергея Фёдорова кандидатом на пост главного тренера «Детройта»

The Athletic не считает Сергея Фёдорова кандидатом на пост главного тренера «Детройта»
Комментарии

Авторитетное издание The Athletic составило список главных кандидатов на пост главного тренера «Детройт Ред Уингз». В топе не нашлось места для наставника ЦСКА Сергея Фёдорова, которого слухи активно связывали с «красными крыльями».

Всего издание представило пятерых кандидатов. Двое из них, Дерек Лалонд и Джефф Халперн, сейчас являются ассистентами главного тренера в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ещё два трудятся в АХЛ: наставник «Сиракьюз Кранч» Бенуа Гру и главный тренер «Чикаго Вулвз» Райан Варсофски. Последний кандидат — Барри Тротц, в минувшем сезоне возглавлявший «Нью-Йорк Айлендерс» и уволенный после непопадания в плей-офф.

Напомним, 30 апреля главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл покинул свой пост. Тогда активно ходили слухи о включении двоих российских тренеров, Сергея Фёдорова и Игоря Ларионова, в список кандидатов на пост главного тренера «красных крыльев».

Фёдоров, под чьим руководством ЦСКА во второй раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина, был признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в КХЛ.

Новость по теме
Сергей Фёдоров поздравил защитника «Детройта» с завоеванием «Колдер Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022