Тренер «Тампы» извинился за короткую эмоциональную пресс-конференцию после поражения

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер извинился за короткую эмоциональную пресс-конференцию после поражения в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Гора оказалась немного выше? По крайней мере мы всё ещё карабкаемся по ней. Мы ещё не сорвались», — приводит слова Купера журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, наставник извинился за то, что очень коротко выступил на пресс-конференции после матча. Купер сказал, что команда продолжит двигаться вперёд.

Напомним, главный тренер «молний» эмоционально ответил на вопрос о победном голе форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри в овертайме. Наставник «Тампы» говорил две минуты, после чего покинул пресс-конференцию.