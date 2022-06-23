Тренер «Тампы» извинился за короткую эмоциональную пресс-конференцию после поражения
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер извинился за короткую эмоциональную пресс-конференцию после поражения в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».
«Гора оказалась немного выше? По крайней мере мы всё ещё карабкаемся по ней. Мы ещё не сорвались», — приводит слова Купера журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, наставник извинился за то, что очень коротко выступил на пресс-конференции после матча. Купер сказал, что команда продолжит двигаться вперёд.
Напомним, главный тренер «молний» эмоционально ответил на вопрос о победном голе форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри в овертайме. Наставник «Тампы» говорил две минуты, после чего покинул пресс-конференцию.
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