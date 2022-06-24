Защитник «Тампы» — о спорном голе Кадри: это происходит в миллион раз чаще, чем мы думаем

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал победный гол форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2022 (2:3 ОТ, 1-3). Напомним, 31-летний нападающий стал автором шайбы в момент, когда на льду находились шесть полевых игроков «лавин». Судьи засчитали шайбу, не зафиксировав нарушение численного состава.



«Вероятно, это происходит чаще, чем мы думаем. Это происходит больше, когда усиливается важность результата. Любой игрок скажет, что мы ищем каждый сантиметр, чтобы получить преимущество и быстрее войти в игру, когда знаем, что подходит наша смена.



Невозможно сказать, какое решение здесь правильное. Это происходит очень быстро, и, вероятно чаще за один матч в миллион раз, чем мы думаем», — сказал Макдона.