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Выиграет ли «Колорадо» Кубок Стэнли в пятом матче серии с «Тампой»?

Выиграет ли «Колорадо» Кубок Стэнли в пятом матче серии с «Тампой»?
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Завтра, 25 июня, состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча пройдёт в Денвере на стадионе «Болл-Арена», стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

Хоккеисты «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-1.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: выиграет ли «Колорадо» Кубок Стэнли в пятом матче серии с «Тампой»?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в первом матче серии «лавины» одержали победу со счётом 4:3 в овертайме, во второй встрече «Эвеланш» также оказались сильнее — 7:0. В третьей игре «Тампа» переиграла «Колорадо» со счётом 6:2, а в четвёртом матче подопечные Джареда Беднара в овертайме сломили сопротивление «молний» — 3:2.

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