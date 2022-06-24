Выиграет ли «Колорадо» Кубок Стэнли в пятом матче серии с «Тампой»?

Завтра, 25 июня, состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча пройдёт в Денвере на стадионе «Болл-Арена», стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.



Хоккеисты «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-1.



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Напомним, в первом матче серии «лавины» одержали победу со счётом 4:3 в овертайме, во второй встрече «Эвеланш» также оказались сильнее — 7:0. В третьей игре «Тампа» переиграла «Колорадо» со счётом 6:2, а в четвёртом матче подопечные Джареда Беднара в овертайме сломили сопротивление «молний» — 3:2.