The Athletic считает серию первого раунда между «Тампой» и «Торонто» лучшей в этом сезоне

Журналист The Athletic Шон Макиндо высказался о лучшей серии текущего розыгрыша Кубка Стэнли. По его мнению, первое место занимает противостояние первого раунда между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс», завершившееся в семи матчах победой «молний».

«Давайте, назовите это очевидным вариантом, вы же знаете, что я прав. «Кленовые листья» и «молнии» провели классическую серию из семи матчей с тонной талантливых игроков, со множеством сюжетных линий и со всевозможными поворотами.



Вы попросили — и эта серия подъехала. Семь матчей — само собой разумеется. Игра в овертайме, когда ты в голе от вылета — есть. Огненная игра, чтобы отбросить все разговоры о том, какая команда была лучше? Каждая была хороша, и да, возможно, это было слегка чересчур, но эти однобокие оценки помогли подготовить почву для такого финала. Много голов от крупнейших звёзд? Ага. Большой камбэк? «Лифс» дали нам это в пятом матче. Александр Керфут отдаёт ассист на голы «Тампы»? Это по-странному специфично, но да, в серии было и такое. Противоречивые удаления, на которые одна фанатская база может жаловаться вечно? Это НХЛ, так что это само собой разумеется.



И самое главное, если вы один из тех фанатов, которые закатывают глаза от того, сколько хайпа вокруг «Торонто», эта серия дала вам желаемое. Все выигрывают! Кроме «Торонто», конечно же, ведь это плей-офф. Но сложите всё это, и вы получите лучшую серию плей-офф 2022 года. Уже сейчас», — приводит слова Макиндо The Athletic.