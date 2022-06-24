Тренер «Тампы» — об 1-3 в финале: у нас больше нет пересдач. Должны вытащить пятый матч

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».



«Для нас больше не существует «завтра». Вот в такой мы ситуации. Больше нет пересдач. Мы должны вытащить пятый матч», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в финальной серии лидирует «Колорадо» со счётом 3-1. «Тампа» потерпела поражение в стартовом матче финала Кубка Стэнли — 3:4 ОТ, после чего подопечных Купера всухую разгромили — 0:7. В первой домашней встрече серии «молнии» одержали крупную победу — 6:2. Второй матч на домашней площадке сложился для «Тампы» неудачно: команда уступила в овертайме со счётом 3:2.