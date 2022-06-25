Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» встречается «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Благодаря этому голу он повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли (4). Ранее это удавалось сделать Джо Сакику (2001 год) и Алексу Тангуэю (2001).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Ничушкин принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 5 результативных передач.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» победил «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс».