«Колорадо» — «Тампа-Бэй», 5-й матч. Никита Кучеров и Андрей Василевский выдохлись?

С концовками матчей у действующих чемпионов всё не так хорошо, а интрига закручена до предела.

25 июня состоится пятый матч серии финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они выделили фаворитом «Колорадо». Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 2.43.

Почему «Тампа» не позволит «Колорадо» закрыть серию в пятом матче.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 июня 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что пятый матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 25 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Поставить на то, что первый гол в матче забьёт «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.20.

Анализ и прогноз на 5-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (25.06.2022)

25 июня в Национальной хоккейной лиге пройдёт пятый матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он состоится на ледовой площадке «Болл Арена». На данный момент «Эвеланш» ведут в серии со счётом 3-1. Джаред Беднар в овертайме удивил оппонента неожиданным ходом и сделал громадный шаг к Кубку.

Четвёртый матч стал ярким событием в серии. Победитель определился только в дополнительное время. «Эвеланш» взяли верх 3:2, продемонстрировав великолепную физическую готовность. Они прибавили в овертайме, а у хоккеистов «Тампы» словно закончился бензин. О подавляющем преимуществе «лавин» в физике говорит статистика силовых приёмов (41-29).

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«Молнии» с первых секунд бросились на ворота Дарси Кемпера. Стартовый натиск принёс успех. Чирелли на 36-й секунде открыл счёт, сыграв на добивании. Нападение «Тампы» не остановилось, продолжая наращивать давление на ворота соперника: 17 бросков по воротам против четырёх попыток хоккеистов «Эвеланш». Тем не менее голкипер «Колорадо» быстро пришёл в себя и больше оплошностей не допускал.

Команды учли ошибки прошлых игр и действовали максимально аккуратно в силовой борьбе, практически не нарушая правила. Всего по четыре минуты провели соперники в большинстве. Одно из удалений «Лайтнинг» закончилось для них пропущенной шайбой. Хедман перестарался на пятачке и отправился отдыхать на скамейку штрафников. Спецбригада большинства «Колорадо» закрутила карусель вокруг ворот Василевского, а Маккиннон сравнял счёт (1:1).

Через пять минут шведский защитник реабилитировался. Виктор Хедман подхватил шайбу в средней зоне прошёл двух соперников и с неудобной руки неотразимо бросил мимо Кемпера. Винить голкипера трудно. «Тампа» вновь вышла вперёд (2:1), но развить успех не смогла. «Колорадо» медленно стал перехватывать инициативу.

Заключительный период прошёл при подавляющем преимуществе «лавин». Эндрю Кольяно забросил ответную шайбу, и встреча плавно перешла в овертайм. В дополнительное время «Колорадо» значительно перебросал соперника – 10-3. Кадри на 12-й минуте прошил Василевского и принёс своей команде трудовую победу.

Строго говоря, по делу. «Колорадо» выглядел мощно в защите, а голкипер Кемпер доказал недоброжелателям, что находится в тонусе и не уступает сейчас Василевскому. Для «молний» это сигнал об опасности, поскольку на домашней арене «Эвеланш» выиграли в текущем плей-офф семь из девяти последних матчей. Существенный показатель.

Букмекеры немедленно отреагировали на положительные изменения в игре «Колорадо», видят их явными фаворитами пятой встречи. Выводы аналитиков кажутся логичными. Джону Куперу предстоит поломать голову над тем, как обойти оборонительные редуты соперника и закрыть их лучшего бомбардира — Кейла Макара. В активе защитника уже 20 очков!

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По нашему мнению, не стоит ждать в матче голевого фейерверка. «Колорадо» в одном шаге от победы в Кубке Стэнли, поэтому не будет раскрываться и рисковать. К тому же ситуация требует и от «Тампы» безошибочной игры – права на ошибку у «молний» больше нет. А, учитывая опыт и характер гостей, они вполне способны собраться на решающую игру.

В составе двукратных обладателей Кубка Стэнли сплав опыта и молодости, а победный дух ещё не выветрился из раздевалки. Абы как Кубок Стэнли не выигрывают. Однако главный козырь из рук Джона Купера выбит. У команды нет сил на весь матч. Они резво начинают, но в третьем периоде проваливаются. Только в третьем матче серии им удалось не смазать концовку.

«Колорадо» приехал на домашнюю арену при счёте в серии 3-1. Положение лучше придумать сложно. С одной стороны, есть возможность одним махом взять Кубок, с другой – есть право на ошибку. «Эвеланш», вполне вероятно, воспользуются ситуацией и постараются выиграть матч. Нам представляется весьма перспективной ставка «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы» за коэффициент 2.14.

В пятой игре серии наиболее вероятным кажется сценарий с закрытым хоккеем. Никто не будет рисковать, цена пропущенной шайбы очень велика. Возможно, зрители станут свидетелями очередного овертайма. В трёх из пяти последних матчей с участием «Колорадо» победитель, к слову, определялся в дополнительное время. Эмоциональный подъём после сенсационной победы в овертайме минувшей встречи поможет хозяевам не проиграть в основное время.

Прогноз и ставки на 5-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 июня 2022 года

«Колорадо» дважды обыграл соперника дома в результативных матчах. Теперь давление на команду велико — Кубок Стэнли в одном шаге. Физическая форма «Тампы» оставляет желать лучшего, поэтому нападение сталкивается с большими проблемами. При таком раскладе трудно рассчитывать на обилие заброшенных шайб. Рекомендуем изучить ставку на то, что «Колорадо» не проиграет в основное время, а соперники забьют меньше семи шайб.

Ставка: «Колорадо» не проиграет в основное время + тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 2.14.

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