Кучеров вышел на третье место среди россиян по голам в плей-офф, сравнявшись с Фёдоровым

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт в матче — 2:1 в пользу гостей. На девятой минуте второго периода шайба российского нападающего Никиты Кучерова вывела «Тампу» вперёд. Этот гол стал для него 52-м в карьере в плей-офф НХЛ, и по данному показателю он вышел на третье место среди россиян, сравнявшись с Сергеем Фёдоровым.
На втором месте по количеству голов в плей-офф среди россиян находится форвард Евгений Малкин, забросивший 67 шайб. Первое место занимает нападающий Александр Овечкин, на его счету 72 гола.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо».
По ходу сегодняшнего матча заброшенной шайбой отличился ещё один россиянин, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Автором первой шайбы «Тампы» стал Ян Рутта, которому ассистировали Кори Перри и российский защитник Михаил Сергачёв.
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