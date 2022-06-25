«Колорадо» сравнял счёт в матче с «Тампой», шайбу записали на Макара, забрав у Ничушкина

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости в игре проходит третий период. Счёт в матче ничейный — 2:2. На третьей минуте третьего периода шайбу в ворота гостей забросил защитник «Колорадо» Кейл Макар. Изначально забитый гол был записан на российского нападающего Валерия Ничушкина, однако позже автор шайбы был изменён на Макара, а Ничушкин и Девон Тэйвз стали его ассистентами.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Колорадо». По ходу сегодняшнего матча в составе «Колорадо» также отличился Валерий Ничушкин. У «Тампы» забивали Ян Руттта и россиянин Никита Кучеров.