Сергачёв попал в перекладину при ничейном счёте в 3-м периоде встречи с «Колорадо»

24-летний российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв мог вывести свою команду вперёд в третьем периоде пятой встречи с «Колорадо Эвеланш» при счёте 2:2, однако шайба угодила в перекладину.

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Эпизод случился на восьмой минуте третьего периода. Сергачёв подобрал шайбу на синей линии после того, как его одноклубник выиграл борьбу у соперника, Михаил, выждав паузу, нанёс мощный кистевой бросок, который попал в каркас ворот.

В нынешнем плей-офф Сергачёв проводит 22-й матч. На его счету восемь (2+6) результативных действий при коэффициенте полезности «+6» и 18 минутах штрафного времени.

Отметим, что встреча проходит на домашнем льду «Эвеланш», они ведут в серии — 3-1.

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