Ландеског — о судействе: «Тампа» может и дальше говорить об этом. Я не буду

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась победой гостей со счётом 3-2, что позволило им сократить отставание в серии, счёт в которой стал 3 – 2 в пользу «Колорадо».

После окончания матча шведский нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског высказался о работе арбитров. «Я не буду вдаваться в подробности. «Тампа» может и дальше говорить об этом. Я не буду», — заявил Ландеског в интервью после игры.

Напомним, за «Тампу» в сегодняшнем матче забивали Ян Рутта, Ондржей Палат и российский нападающий Никита Кучеров. Его соотечественник Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Колорадо» забитыми голами отметились Кейл Макар, а также россиянин Валерий Ничушкин. Голкипер гостей Андрей Василевский был признан третьей звездой матча.