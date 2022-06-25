Голкипер Шестёркин ответил на вопрос, когда он поразит чужие ворота

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, когда сможет забросить шайбу в чужие ворота. Ранее в плей-офф он отдал две результативные передачи.

«Я с самого детства очень любил играть клюшкой, иногда получалось даже чересчур. В команде тренеры дают свободу и говорят, что это полезный навык для команды. Когда мы общаемся, то приходим к компромиссу, как действовать лучше.

Когда забью сам? Были моменты, в регулярном чемпионате с «Оттавой», наверное, самый реальный. Посмотрим, не особо забиваю себе этим голову. Если есть возможность и у нашей команды комфортное преимущество, то почему бы и нет? Иногда присутствует уверенность, а иногда ощущение, что всё это может плохо закончиться», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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