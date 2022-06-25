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Шестёркин ответил на вопрос, может ли Панарин стать капитаном «Рейнджерс»

Шестёркин ответил на вопрос, может ли Панарин стать капитаном «Рейнджерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о российском одноклубнике Артемии Панарине, а также рассказал об отношении к нападающему в команде. Кроме того, вратарь ответил, могут ли назначить российского форварда капитаном «рейнджеров».

«Все предпосылки для этого у него есть, просто это очень тяжело в плане английского языка. Но, если Артемия сделают капитаном, все будут рады. Панарина уважают как человека и хоккеиста, капитану периодически тоже надо веселить и расслаблять команду», — сказал Шестёркин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, ранее журналист The Athletic Артур Стэйпл высказал мнение о том, что Панарин не подходит на роль капитана в «Рейнджерс».

Полное интервью читайте на «Чемпионате».

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