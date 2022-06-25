Главный тренер «Тампы» высказался об ироничном удалении «Колорадо» в конце матча

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об ироничном удалении «Колорадо Эвеланш» в конце пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. «Лавины» были наказаны двухминутным штрафом за нарушение численного состава.

«Мои слова по прошлому матчу не должны стать историей. Судьи остановили игру в соответствии с правилами. Нам повезло, потому что вместо трёхминутного штурма на наши ворота у «Колорадо» было всего 40 секунд», — приводит слова Купера The Athletic.

Отметим, что в предыдущем матче рефери не зафиксировали нарушения численного состава во время овертайма. Через несколько секунд после этого Назем Кадри поразил ворота «Тампы» и принёс победу «Колорадо». Счёт в серии — 3-2 в пользу «лавин».