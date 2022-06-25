Андрей Василевский превзошёл достижение легендарного вратаря «Чикаго» Тони Эспозито

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 35 сейвов в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», пропустив лишь две шайбы.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, на счету вратаря «молний» теперь 2874 отражённых броска в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Василевский обошёл по этому показателю легендарного вратаря «Чикаго Блэкхоукс» Тони Эспозито (2867 сейвов). Российскому стражу ворот для этого потребовалось провести 103 матча (семь сезонов), у хоккеиста «чёрных ястребов» на это ушло 99 встреч (14 сезонов). Теперь Василевский занимает единоличное 17-е место в списке лучших вратарей по числу спасений в розыгрышах Кубка Стэнли.

Отметим, что среди действующих вратарей лишь двое имеют больше сейвов в плей-офф НХЛ: Туукка Раск (2992 в 104 матчах — 14-е место в истории) и Марк-Андре Флёри (4410 в 167 встречах — третье место). Лидером за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли с большим отрывом является Патрик Руа — 6559 сейвов в 247 матчах.