Палат — в тройке лидеров по победным голам в КС среди действующих игроков, Малкин — второй
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат стал рекордсменом клуба по количеству победных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли. Гол Палата в третьем периоде принёс «молниям» победу в пятом матче финальной серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
Теперь на счету Палата 12 решающих голов. Среди действующих игроков НХЛ чешский форвард «Тампы» уступает по этому показателю лишь двум хоккеистам – россиянину Евгению Малкину из «Питтсбург Пингвинз» и американцу Джо Павелски из «Даллас Старз». У них 13 и 14 победных голов в плей-офф соответственно.
Рекордсменами за всю историю НХЛ по количеству победных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли являются легендарные Уэйн Гретцки и Бретт Халл. Они оформили по 24 решающие шайбы.
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