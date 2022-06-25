Палат — в тройке лидеров по победным голам в КС среди действующих игроков, Малкин — второй

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат стал рекордсменом клуба по количеству победных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли. Гол Палата в третьем периоде принёс «молниям» победу в пятом матче финальной серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Теперь на счету Палата 12 решающих голов. Среди действующих игроков НХЛ чешский форвард «Тампы» уступает по этому показателю лишь двум хоккеистам – россиянину Евгению Малкину из «Питтсбург Пингвинз» и американцу Джо Павелски из «Даллас Старз». У них 13 и 14 победных голов в плей-офф соответственно.

Рекордсменами за всю историю НХЛ по количеству победных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли являются легендарные Уэйн Гретцки и Бретт Халл. Они оформили по 24 решающие шайбы.