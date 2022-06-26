«Чикаго Вулвз» с Кочетковым и Пономарёвым стал чемпионом АХЛ, завоевав Кубок Колдера

«Чикаго Вулвз» крупно на выезде со счётом 4:0 обыграл «Спрингфилд Тандебёрдс» в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ, благодаря чему одержал победу в серии – 4-1 и завоевал Кубок Колдера.
Обладателями трофея стали сразу два российских хоккеиста – вратарь Пётр Кочетков, оставшийся в запасе на этот матч, и нападающий Василий Пономарёв, отметившийся лишь одним нанесённым броском за игру. В составе проигравших выступал другой российский игрок – нападающий Клим Костин, он заработал лишь две минуты штрафа в этой встрече.
Всего за прошедший турнир Кочетков принял участие в шести матчах, в которых отражал 95% бросков, пропуская 1,65 шайбы за игру. Пономарёв отметился шестью (1+5) результативными действиями при показателе полезности «+7» в 18 матчах Кубка Колдера. У Костина восемь (4+4) очков и коэффициент полезности «+1» в 18 встречах.
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