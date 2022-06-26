Тренер «Тампы»: мы лучше подготовлены в таких ситуациях

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер считает, что его команда будет лучше готова к шестой игре финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Думаю, нет никаких сомнений, что мы лучше подготовлены в таких ситуациях. Это опыт. Ты можешь пойти в автошколу, написать тест и получить пятёрку, но это не значит, что когда ты сядешь за руль, то будешь очень хорошим водителем.

Опыт имеет значение. Это не гарантирует, что мы победим в шестой игре. Думаю, что наш настрой и то, что мы уже бывали в таких ситуациях, делают нашу подготовку лучше», – приводит слова Купера Tampa Bay Times.

После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «Эвеланш». Шестая игра пройдёт в Тампе (США) на «Амали-Арене» 27 июня, начало – в 3:00 мск.