Ткачёв рассказал, как «Лос-Анджелес» отправил его в фарм-клуб и не вернул обратно в основу

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв вспомнил, как «Лос-Анджелес Кингз» отправил его в фарм-клуб и затем не вызывал обратно в основную команду, а также рассказал, в каких игровых аспектах стал лучше после сезона в Северной Америке.

«Изначально был план, что меня отправляют на две недели. И после этих двух недель я был готов делать то, что они хотели. Но когда проходит месяц-два, а в ответ — тишина… В этот момент ты понимаешь, что тебя не поднимут. Хотя у меня было 16 очков в 9 играх. Но даже ни единого намёка на было с их стороны. После такого, если ты старше 25 лет, я считаю, надо менять команду.

В чём я стал сильнее за этот год? Прежде всего, в игре у бортов я чуть комфортнее себя чувствую. Кроме того, стал чуть побыстрее решения принимать. Что в НХЛ, что в АХЛ хорошие скорости, люди бегут, забрасывают шайбу, времени подумать практически нет. Это вынуждает быстрее расставаться с шайбой», – сказал Ткачёв в интервью Sport24.

В сезоне-2021/2022 Ткачёв выступал в системе «Лос-Анджелеса». Форвард провёл всего четыре матча за «Кингз» и сделал две голевые передачи, а большую часть времени отыграл в АХЛ за «Онтарио Рейн». На его счету 35 (9+26) очков в 46 матчах при показателе полезности «+4».

Несколько дней назад нападающий подписал однолетний контракт с омским «Авангардом».