«Виннипег» может обменять один из пиков первого раунда драфта

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что клуб НХЛ «Виннипег Джетс» готов расстаться с одним из пиков первого раунда драфта.

«Виннипег» будет выбирать под 6 и 12 номером на предстоящем драфте в Монреале (Канада). «Джетс» могут обменять один или даже оба пика только в том случае, если потенциальный новичок будет молодым игроком, который усилит команду и будет иметь контракт на несколько лет вперёд. В то же время, вероятность такого обмена достаточно оценивается как достаточно низкая.

Драфт НХЛ – 2022 пройдёт в «Белл Центре» в Монреале 7 и 8 июля. Первым будет выбирать «Монреаль Канадиенс». Затем будут выборы у «Нью-Джерси Девилз», «Аризона Койотс», «Сиэттл Кракен» и «Филадельфия Флайерз».