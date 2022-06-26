«Отвечу позже, очень пьяный». Кочетков — болельщикам после победы в Кубке Колдера
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков опубликовал пост после победы в Кубке Колдера в составе фарм-клуба «ураганов» — «Чикаго Вулвз».
«Спасибо всем за поздравления, отвечу позже, очень пьяный», — написал 23-летний вратарь.
Отметим, что Кочетков отправился в Северную Америку по окончании регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В регулярке Национальной хоккейной лиги он дебютировал за основную команду «Каролины», приняв участие в трёх матчах. В плей-офф на его счету четыре встречи в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В АХЛ в составе «Вулвз» Кочетков принял участие в 15 матчах регулярного сезона, в плей-офф россиянин сыграл в шести встречах, отразив 95% бросков при коэффициенте надёжности 1,65.
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